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Знаменитый Дворец Потала в Тибете закрыт из-за сильного снегопада

Общество

В обычной ситуации дворец открыт для гостей ежедневно кроме периода косметического ремонта зимой

Лхаса, Китай, 19 декабря 2018, 07:30 — REGNUM  Дворец Потала, крупнейший памятник всемирного культурного наследия в столице китайского Тибета городе Лхаса закрылся для посетителей 19 декабря после суток мощнейшего снегопада, сообщает агентство Синьхуа.

В обычной ситуации дворец открыт для гостей ежедневно кроме периода косметического ремонта зимой. В связи с сильным снегопадом, каменные ступени дворца стали очень скользкими. Для расчистки снега были мобилизованы рабочие, однако они не справляются.

Как сообщало ИА REGNUM, первый зимний снегопад в Лхасе начался утром 18 декабря и не прекращается до сих пор. За это время выпало около 10 см снега, о чем сообщили местные метеорологи. В связи с этим, тысячи человек не могут улететь из аэропорта города.

Напомним, что Дворец Потала был построен к тридцать третьим царем Ярлунгской династии Тибета Сонгцэном Гампо в седьмом веке, а затем был расширен в семнадцатом веке. Дворец был внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 1994 году. Также он является наиболее популярным туристическим местом Тибета. В 2017 году там побывало 1,45 млн туристов.

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