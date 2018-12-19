ТГУ, Газпромбанк и Роспатент договорились о подготовке патентоведов

Томск, , 07:22 — REGNUM Томский государственный университет, Газпромбанк и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) заключили соглашение, которое позволит готовить патентоведов — специалистов по защите интересов в сфере интеллектуальной собственности. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Соглашение о сотрудничестве подписали врио ректора ТГУ Эдуард Галажинский, зам. председателя правления АО «Газпромбанк» Дмитрий Зауэрс и руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. Подготовку специалистов будет осуществлять Юридический институт ТГУ в рамках созданного осенью научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права».

«Мы заинтересованы в развитии Центра, так как ТГУ — один из лидеров России в области лицензий и патентов», — сообщил Галажинский.

В вузе напомнили, что одной из задач центра является подготовка юристов, которые смогут осуществлять правовую охрану изобретений, средств индивидуализации и ноу-хау, следовать правилам соблюдения авторского права.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томском университете создан центр по защите интеллектуальных прав