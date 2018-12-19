Учителя из Татарии, угрожавшего ученику увечьями, навестит следователь

Бугульма, Татария, , 07:20 — REGNUM Оценку действиям учителя русского языка и литературы одной из школ Бугульмы, оскорбившей ученика и угрожавшей, что ему «морду намоют и калекой оставят», дадут следователи, которым прокуратура направила материалы проверки. Помимо этого, в управление образования Бугульмы по результатам прокурорской проверки направлено представление об устранении нарушений. Вокруг решения надзорной инстанции уже разгорелась жаркая дискуссия в соцсетях, в которой часть участников требуют «защитить учителя», а часть рекомендует ей сменить место работы на менее нервное, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в конце ноября 2018 года в одной из родительских групп в соцсетях появилась аудиозапись, на которой педагог кричала на ученика 9-го класса одной из школ Бугульмы. Женщина называла подростка «скотиной», «гадёнышем» и угрожала, что подключит кое-кого и ему «морду намоют и калекой оставят». История стала достоянием общественности, попала в федеральную медиаповестку, после чего последовала официальная реакция властей.

Минобрнауки Татарии на своём официальном сайте сообщило, что на аудиозаписи педагог с первой квалификационной категорией и 34 годами общего стажа работы. Ведомство назвало поступок учителя грубым нарушением педагогической этики. Ситуация была разобрана на родительском собрании и педсовете школы, после чего на учителя наложили дисциплинарное взыскание.

Министерство также уточнило, что школьник на доске во время перемены написал «нецензурное слово, в результате чего и возник конфликт».

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Позднее стало известно, что республиканская прокуратура начала проверку по данному ЧП. 19 декабря 2018 года стало известно, что по её результатам в управление образования Бугульмы направлено представление об устранении нарушений, а материалы для проведения доследственной проверки и правовой оценки переданы в следственные органы. Подобный результат породил новый виток обсуждения данной истории среди жителей региона, причём мнения опять разделились на диаметрально противоположные.

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«Кибербуллинг, интернет-травля учителей — это особая и малоизученная тема в России. Большее число исследований по буллингу школьников. Всем школьникам и учителям в профилактическом плане советую чаще смотреть или читать «Республику ШКИД», «Бугульминцы, родители школьников, которых учит этот учитель, если она хороший педагог, не дайте её в обиду», «Оставьте в покое учителя», — пишут одни.

Им возражают оппоненты:

«Я работал преподавателем ОБЖ. Вёл 4−10 классы. К ученикам подход нужен особый. Надо вспомнить, какими были вы сами в их возрасте. Тогда легче и проще будет вести уроки», «Не можешь справиться с психологической нагрузкой — найди работу полегче или возьми классы с меньшим возрастом детей. Не можешь и это — уходи», «Об эрудиции ученика сказать ничего нельзя, а слова педагога тоже высокой культурой не отличаются, сорвалась, нервы не выдержали».