Китай, Таиланд, Лаос и Мьянма в 77-й раз совместно патрулируют реку Меконг

Куньмин, Китай, , 06:49 — REGNUM Уже 77-й по счету совместный международный патруль по реке Меконг с участием Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда отправился в путь 18 декабря из порта Гауньлэй в Сишуанбаньна-Дайском автономной округе юго-западной китайской провинции Юньнань, сообщает агентство Синьхуа.

По данным юньнаньского провинциального бюро общественной безопасности и береговой охраны, совместный патруль покроет более 500 км по реке Меконг, дабы улучшить антитеррористическую безопасность региона, а также провести ряд мероприятий по борьбе с преступностью. Во время патрулирования пройдут антитеррористические учения, а также кампания по борьбе с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков.

Напомним, что бассейны реки Меконг на границе Таиланда, Мьянмы и Лаоса считается так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, откуда идет основная масса наркотиков в Китай. Совместные учения и патрули в регионе начались в декабре 2011 года, после того, как бандиты захватили два китайских грузовых корабля и убили 13 китайцев в водах Таиланда.

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