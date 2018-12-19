Бывший высокопоставленный китайский законодатель оказался коррупционером

Пекин, , 06:23 — REGNUM Бывший высокопоставленный законодатель провинции Ганьсу на северо-западе Китая был исключен из Компартии Китая и снят со всех занимаемых должности в связи с серьезными нарушениями законов и дисциплины, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Центральная Комиссия КПК по проверке дисциплины и Национальная надзорная комиссия провели в отношение бывшего заместителя партийного секретаря и вице-председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Ганьсу Ли Цзяньхуа расследование.

Выяснилось, что Ли принимал участие в банкетах, которые влияли на справедливость принимаемых им решений во время исполнения его должностных обязанностей. Ли отказался рассказать правду во время дознания. Кроме того, он брал дорогие подарки и деньги для продвижения третьих лиц по карьерной лестнице, а также был задействован в секс-индустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель секретаря Ляонинской провинциальной инспекции по проверке дисциплины на северо-востоке Китая также был исключен из партии и снят со всех занимаемых должностей по схожим обвинениям.

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