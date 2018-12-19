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В Китае высокопоставленный борец за дисциплину был исключен из Компартии

Общество

Стало известно, что Ян не исполнял свои должностные полномочия ответственно, допускал утечку профессиональных секретов

Шэньян, Китай, 19 декабря 2018, 06:12 — REGNUM  Бывший высокопоставленный чиновник китайской провинции Ляонин на северо-востоке страны был исключен из Компартии Китая и снят со всех занимаемых им должностей в связи со множественными нарушениями закона и дисциплины, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Бывший заместитель секретаря Ляонинской провинциальной инспекции по проверке дисциплины и замдиректора провинциальной надзорной комиссии Ян Сихуай находится под следствием Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии в связи со множественными нарушениями норм и правил поведения.

Так, стало известно, что Ян не исполнял свои должностные полномочия ответственно, допускал утечку профессиональных секретов наряду с целым рядом других серьезных дисциплинарных нарушений, с которыми он был призван бороться. Расследование продолжается.

Напомним, что с приходом к власти председателя Си Цзиньпина для Компартии Китая были введены восемь правил умеренности, которым обязаны следовать все партийные деятели и чиновники.

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