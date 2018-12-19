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Названо число американцев, погибших за год от огнестрельного оружия

Общество

В 2017 году показатель достиг максимального уровня за последние полвека

Названо число американцев, погибших за год от огнестрельного оружия
Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США
Выстрел

Вашингтон, 19 декабря 2018, 05:59 — REGNUM  Число проживающих в США людей, погибших от огнестрельного оружия, в 2017 году превысило 39 тысяч, пишет The New York Times.

Уточняется, что за последние 50 лет это самый высокий показатель. По сравнению с 2016 годом прирост составил тысячу человек.

За 2017 год в стране погибли 39 773 человека из-за применения огнестрельного оружия. Из них две трети случаев приходятся на самоубийства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября эксперты ФБР заявили, что планируют найти общие черты поведения преступников, совершивших массовые убийства.

Читайте ранее в этом сюжете: В ФБР задумались о причинах участившихся в США массовых убийств

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Право на владение огнестрельным оружием в США
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