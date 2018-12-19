Названо число американцев, погибших за год от огнестрельного оружия

Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Число проживающих в США людей, погибших от огнестрельного оружия, в 2017 году превысило 39 тысяч, пишет The New York Times.

Уточняется, что за последние 50 лет это самый высокий показатель. По сравнению с 2016 годом прирост составил тысячу человек.

За 2017 год в стране погибли 39 773 человека из-за применения огнестрельного оружия. Из них две трети случаев приходятся на самоубийства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября эксперты ФБР заявили, что планируют найти общие черты поведения преступников, совершивших массовые убийства.

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