Китай запустил прямой рейс между провинцией Фуцзянь и филиппинским Давао

Фучжоу, Китай, , 05:54 — REGNUM Китайская авиакомпания Xiamen Airlines запустила свой первый рейс между китайским городом Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь и крупнейшим городом на юге Филиппин Давао, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Рейс осуществляется без пересадок самолетами Boeing 737. Вылет производится из Международного аэропорта Цзиньцзян города Цюаньчжоу в 9:00 по местному времени каждые вторник и пятницу. Прибытие в Давао происходит в 12:15 по местному времени того же дня. Обратный рейс вылетает из Международного аэропорта Давао в 13:15 по местному времени, а прибытие в Цюаньчжоу — в 16:30 по Пекину.

Как отметили в авиакомпании Xiamen Airlines, новый маршрут призван обеспечить сближение между Китаем и Филиппинами, наладить более тесные деловые связи между городами во имя ускорения экономического развития, торговых, культурных и туристических обменов.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская авиакомпания Hainan Airlines запустила прямой рейс между столицей островной туристической провинции Поднебесной Хайнань городом Хайкоу и австралийским Мельбурном.

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