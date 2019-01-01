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Forbes назвал самых богатых знаменитостей США 2018 года

Общество

Его состояние оценивается в $5,4 млрд

Вашингтон, 1 января 2019, 05:32 — REGNUM  Американский режиссер и создатель киносаги «Звездные войны» Джордж Лукас занял первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых знаменитостей США 2018 года по версии журнала Forbes.

Его состояние оценивается в 5,4 млрд долларов США. На втором месте рейтинга — американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг, чье состояние оценивается в 3,7 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров телеведущая Опра Уинфри, ее состояние оценивается в $2,8 млрд.

Также в первую пятерку попал американский баскетболист Майкл Джордан. По данным журнала, его состояние оценивается в 1,7 млрд долларов США. Пятую строчку рейтинга поделили между собой американская телезвезда Кайли Дженнер и рэпер Jay-Z. Их состояние оценивается в 900 млн долларов.

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Рейтинг журнала Forbes
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