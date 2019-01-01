Forbes назвал самых богатых знаменитостей США 2018 года

Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Американский режиссер и создатель киносаги «Звездные войны» Джордж Лукас занял первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых знаменитостей США 2018 года по версии журнала Forbes.

Его состояние оценивается в 5,4 млрд долларов США. На втором месте рейтинга — американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг, чье состояние оценивается в 3,7 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров телеведущая Опра Уинфри, ее состояние оценивается в $2,8 млрд.

Также в первую пятерку попал американский баскетболист Майкл Джордан. По данным журнала, его состояние оценивается в 1,7 млрд долларов США. Пятую строчку рейтинга поделили между собой американская телезвезда Кайли Дженнер и рэпер Jay-Z. Их состояние оценивается в 900 млн долларов.