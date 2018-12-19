Джордж Лукас стал самой богатой американской знаменитостью 2018 года

Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Американский режиссер Джордж Лукас занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей США 2018 года по версии журнала Forbes.

Сообщается, что состояние Джорджа Лукаса оценивается в 5,4 млрд долларов США. На втором месте рейтинга — американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг, чье состояние оценивается в 3,7 млрд долларов. На третьей строчке — телеведущая Опра Уинфри, ее состояние оценивается в $2,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря журнал Forbes представил список самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Первое место в рейтинге занял писатель Джеймс Паттерсон, который за прошедший год заработал 86 млн долларов.

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