Казанские туристы вернулись с Хайнаня в Татарию

Казань, , 04:45 — REGNUM Вторая группа туристов оператора «Жемчужная река», застрявших на китайском острове Хайнань, прилетели в столицу Татарии через Москву, сообщил пресс-секретарь казанского аэропорта Адель Гатауллин.

По его словам, самолет «Уральских авиалиний» совершил посадку в Казани в 22:55 по московскому времени. Ранее самолет вылетел из китайского города Санья в Москву с 343 пассажирами на борту, среди которых было 174 жителя Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 1500 российских туристов не смогли вернуться на родину с китайского острова Хайнань из-за долгов туроператора «Жемчужная река» перед авиакомпаниями.

Один из авиаперевозчиков, компания «ИрАэро», сначала прекратила перевозку туристов, однако затем согласилась вернуть застрявших в Китае российских граждан. В отношении «Жемчужной реки» возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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