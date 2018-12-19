Тысячи человек застряли в аэропорту столицы Тибета в Китае из-за снегопада

Лхаса, Китай, , 04:35 — REGNUM Более 3 тыс. пассажиров застряли в аэропорту Гунгар в столице китайского Тибета городе Лхасе из-за сильнейшего снегопада, обрушившегося на город, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Мощный снегопад снизил видимость на взлетно-посадочных полосах аэропорта до критических величин. К 18:15 по местному времени 18 декабря 47 рейсов были отменены, сообщило руководство аэропорта.

По сведениям местных метеорологов, снежная погода продержится вплоть до утра по местному времени 19 декабря. Аэропорт не возобновит свою работу до того, пока не прекратится снег.

Отметим, что первый за нынешнюю зиму снег в Тибете обрушился на регион в 6:40 по местному времени 18 декабря. За это время в городе Лхаса выпало 3 сантиметра снега.

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