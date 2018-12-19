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Новогодние ели Екатеринбурга и Челябинска – в двадцатке самых высоких в РФ

Общество

Екатеринбург занял третье место по высоте установленных в России живых новогодних елей

Екатеринбург, 19 декабря 2018, 04:14 — REGNUM  Екатеринбург и Челябинск вошли в топ-20 городов с самыми высокими новогодними елями, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Отметим, что Екатеринбург занял третье место по высоте установленных в России живых новогодних елей. Дерево установлено 14 декабря на площади 1905 года. Её высота составляет 21 метр. Место в общем рейтинге — 16.

В Челябинске ель искусственная. Дерево высотой 20 метров установлено на площади Революции 4 декабря. Место в рейтинге — 18.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российским городом с самой высокой новогодней елью в 2018 году стал Красноярск (55 метров). На втором месте — Уфа, где, как и в Екатеринбурге, установлена живая новогодняя ёлка (34 метра).

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