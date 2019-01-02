Красноярск, Уфа, Тула... названы города РФ с самой высокой новогодней елью

Москва, 2 января 2019, 03:49 — REGNUM Самая высокая новогодняя ель установлена в 2018 году в Красноярске, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Высота главной ёлки в Красноярске, установленной на острове Татышев, составляет 55 метров. Ельустановлена на восточной стороне «Татышев-парка» 7 декабря, однако торжественное открытие состоится 26 декабря.
На втором месте рейтинга — Уфа: новогодняя ель установлена перед Уфимской детской филармонией. Высота дерева составляет 34 метра. Привезенную из Благовещенского района (Башкирия) ель установили 19 ноября.
На третьем месте — Тула, где высота ели достигает 32 метров. Ее торжественное открытие состоялось 7 декабря — в день празднования мероприятия «Тула — Новогодняя столица России 2019».
Четвертое место рейтинга заняла Тюмень, где установлена главная ель высотой в 30 метров. Новогоднюю ёлку поставили на площади 400-летияТюмени 22 декабря 2018 года.
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