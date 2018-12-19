Актриса Пенни Маршалл скончалась на 76-м году жизни

Лос-Анджелес, США, , 00:38 — REGNUM Американская актриса и режиссер Пенни Маршалл скончалась на 76-м году жизни в Лос-Анджелесе (США), сообщает портал TMZ.

Сообщается, что актриса умерла в своем доме, который находится на Голливудских холмах. Причиной смерти Маршалл стали осложнения, которые были вызваны сахарным диабетом.

В качестве актрисы Маршалл получила большую известность благодаря роли Лаверны в телесериале «Лаверна и Ширли». Самой ее известной режиссерской работой является фильм «Большой», с Томом Хэнксом в главной роли. Фильм был номинирован на «Оскар», однако награду не получил.