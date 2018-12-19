Среда, 19 Декабря 2018 года
02:16:53 МСК

Актриса Пенни Маршалл скончалась на 76-м году жизни

Общество

Причиной смерти стали осложнения от сахарного диабета

Актриса Пенни Маршалл скончалась на 76-м году жизни
Пенни Маршалл (справа) в сериале «Лаверна и Ширли». 1976

Лос-Анджелес, США, 19 декабря 2018, 00:38 — REGNUM  Американская актриса и режиссер Пенни Маршалл скончалась на 76-м году жизни в Лос-Анджелесе (США), сообщает портал TMZ.

Сообщается, что актриса умерла в своем доме, который находится на Голливудских холмах. Причиной смерти Маршалл стали осложнения, которые были вызваны сахарным диабетом.

В качестве актрисы Маршалл получила большую известность благодаря роли Лаверны в телесериале «Лаверна и Ширли». Самой ее известной режиссерской работой является фильм «Большой», с Томом Хэнксом в главной роли. Фильм был номинирован на «Оскар», однако награду не получил.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить