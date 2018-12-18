В 2018 году население на Украине сократилось на 200 тысяч человек

Киев, , 23:42 — REGNUM За 10 месяцев население на Украине сократилось на 187, 9 тыс. человек, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

По статистическим данным, на 1 ноября 2018 года на Украине было 42,198 млн человек. В ведомстве отметили, что в стране сохраняется большой крен в стороны умерших: на 100 умерших приходится всего 59 новорожденных.

Напомним, демографическая ситуация на Украине довольно плачевная, особенно она стала таковой после госпереворота в 2014 году в Киеве. Большая часть населения бежит из страны в более комфортные для проживания страны, другая часть населения умирает.

По данным ООН, к 2050 году на Украине останется максимум 36,42 млн человек.