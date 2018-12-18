Интерпол провел операцию против торговцев людьми в Южной Америке

Лион, Франция, 18 декабря 2018, 23:56 — REGNUM Страны Южной и Центральной Америки под руководством Интерпола провели операцию против торговцев людьми и перевозчиков нелегальных мигрантов, 18 декабря передает агентство Associated Press.
Согласно заявлению Интерпола, в результате «скоординированных действий» в 11 странах, в том числе Доминикане, Никарагуа и Колумбии, были арестованы 49 человек.
«После… расследований по всему региону мы видим лишь верхушку айсберга», — прокомментировал операцию генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.
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