Интерпол провел операцию против торговцев людьми в Южной Америке

Лион, Франция, , 23:56 — REGNUM Страны Южной и Центральной Америки под руководством Интерпола провели операцию против торговцев людьми и перевозчиков нелегальных мигрантов, 18 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Интерпола, в результате «скоординированных действий» в 11 странах, в том числе Доминикане, Никарагуа и Колумбии, были арестованы 49 человек.

«После… расследований по всему региону мы видим лишь верхушку айсберга», — прокомментировал операцию генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.

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