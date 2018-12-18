Среда, 19 Декабря 2018 года
00:35:15 МСК

Интерпол провел операцию против торговцев людьми в Южной Америке

Общество

«После расследований по всему региону мы видим лишь верхушку айсберга»

Лион, Франция, 18 декабря 2018, 23:56 — REGNUM  Страны Южной и Центральной Америки под руководством Интерпола провели операцию против торговцев людьми и перевозчиков нелегальных мигрантов, 18 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Интерпола, в результате «скоординированных действий» в 11 странах, в том числе Доминикане, Никарагуа и Колумбии, были арестованы 49 человек.

«После… расследований по всему региону мы видим лишь верхушку айсберга», — прокомментировал операцию генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.

Читайте также: «Живой товар»: мировая торговля людьми

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговля людьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить