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Россия заняла 75-е место в рейтинге гендерного равенства

Общество

Лидерами рейтинга остаются скандинавские страны

Москва, 18 декабря 2018, 21:59 — REGNUM  Россия заняла 75-е место в рейтинге гендерного равенства, который представил 18 декабря в своём новом ежегодном докладе Всемирный экономический форум (ВЭФ).

В рейтинге оценивается степень равенства между мужчинами и женщинами в разных странах мира по различным социальным, политическим и экономическим параметрам.

В списке стран Россия занимает высокие позиции по таким категориям, как «доступ к здравоохранению», «возможности в сфере образования», «экономические возможности». При этом страна находится почти в конце рейтинга по показателю участия женщин в политической жизни, что и отразилось на общей позиции в списке.

Следует отметить, что Россия в рейтинге оказалась ниже таких стран, как Франция, Германия, Великобритания и США, но выше, чем Чехия, Китай, Япония.

Тройку лидеров рейтинга составляют скандинавские страны — Исландия, Норвегия и Швеция. Также в первую десятку вошли Финляндия, Никарагуа, Руанда, Намибия, Ирландия, Филиппины, Новая Зеландия.

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Борьба за гендерное равенство в Европе
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