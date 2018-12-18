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На Украине продадут с молотка газовые и нефтяные участки в шести областях

Общество

Общая сумма инвестиций в участки составит $2 млрд

Киев, 18 декабря 2018, 21:31 — REGNUM  На Украине проведут 12 аукционов на поиск и добычу газа и нефти в шести областях страны, сообщает 18 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, на аукционе будут выставлены участки в Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Общая сумма инвестиций в участки составит 60 млрд гривен ($2,15 млрд), из которых 10 млрд гривен ($360 млн) пойдут на геологическое изучение, а оставшиеся средства — на добычу углеводородов.

Напомним, в 2017 году украинские компании увеличили добычу газа на 3,1% по сравнению с 2016 годом. Добыча газа на Украине составила 20,8 млрд кубометров.

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Газодобыча и транспортировка газа
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