На Украине продадут с молотка газовые и нефтяные участки в шести областях

Киев, , 21:31 — REGNUM На Украине проведут 12 аукционов на поиск и добычу газа и нефти в шести областях страны, сообщает 18 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, на аукционе будут выставлены участки в Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Общая сумма инвестиций в участки составит 60 млрд гривен ($2,15 млрд), из которых 10 млрд гривен ($360 млн) пойдут на геологическое изучение, а оставшиеся средства — на добычу углеводородов.

Напомним, в 2017 году украинские компании увеличили добычу газа на 3,1% по сравнению с 2016 годом. Добыча газа на Украине составила 20,8 млрд кубометров.