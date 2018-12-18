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Мэрия Перми закупит 85 новых автобусов

Общество

На дизельном и газовом топливе

Пермь, 18 декабря 2018, 20:34 — REGNUM  В Перми объявлено два аукциона на закупку 85 автобусов. Предстоит приобрести 20 автобусов, работающих на газовом топливе, и 65 на дизельном, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Информация о двух электронных аукционах размещена на портале госзакупок. Заказчиком является департамент имущественных отношений Перми. По первому аукциону цена вопроса составит 226 млн рублей, а по второму — 656,5 млн.

Средства на закупку выделят из городского и краевого бюджета. Найти поставщика власти планируют в середине января.

По информации местных СМИ, обслуживать новый подвижной состав будет муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс». Как пишет издание 59.ru, последний раз массовое обновление автобусов было в 2015 году. Средний возраст этого вида общественного транспорта сейчас составляет 13 лет.

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Судьба общественного транспорта в городах России
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