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В ЛНР в новом учебном году увеличилось количество школьников

Общество

На 800 человек

Луганск, 18 декабря 2018, 20:48 — REGNUM  В 2018—2019 учебном году в Луганской Народной Республике (ЛНР) на 800 человек выросло количество учеников школ, заявила главный специалист отдела общего среднего и дошкольного образования министерства образования и науки ЛНР Елена Бахмут, сообщает 18 декабря «Луганский информационный центр».

По ее словам, в ЛНР в школах обучаются 88,532 тыс. учеников с первого по 11 классы. Всего в 2018—2019 году в ЛНР работают 328 школ, из них 323 — очной формы обучения и пять — вечерние школы.

Напомним, ранее во всех школах ЛНР создали комиссии по предупреждению и профилактике коррупции.

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