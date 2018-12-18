RSF: В 2018 году стали чаще убивать журналистов

Париж, , 20:43 — REGNUM По информации международной правозащитной группы «Репортеры без границ» (Reporters sans frontieres, RSF), в 2018 году отмечается рост убийств и арестов журналистов по сравнению с предыдущим годом, 18 декабря передает агентство Reuters.

Согласно отчету RSF, с 1 января по 1 декабря 2018 года в мире были убиты 67 журналистов, за тот же период 2017 года — 55 журналистов. Также в 2018 году погибли 13 «непрофессиональных журналистов» — в «странах с репрессивными режимами, где профессиональным журналистам трудно работать».

Из 80 погибших журналистов 2018 года 49 были убиты преднамеренно, «потому что их репортажи угрожали интересам определенных представителей политической, экономической или религиозной власти или организованной преступности», 31 репортер был убит во время подготовки репортажа — прежде всего в местах боевых действий.

Самыми опасными странами для журналистов в 2018 году стали Афганистан (18 убийств), Сирия (11 убийств) и Мексика (девять убийств). При этом в Ираке в 2018 году не погибло ни одного репортера.

Отдельно в отчете RSF отмечается рост числа журналистов, заключенных под стражу в 2018 году — «Репортеры без границ» насчитали в тюрьмах мира 348 «профессиональных и непрофессиональных» журналистов.

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