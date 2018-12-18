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Белый дом США опубликовал «рождественский портрет» Трампа

Общество

Дональд Трамп и Меланья Трамп в окружении большого количества ёлок

Белый дом США опубликовал «рождественский портрет» Трампа
The White House
Рождество в Белом доме. Дональд и Меланья Трамп

Вашингтон, 18 декабря 2018, 20:12 — REGNUM  Белый дом США опубликал «рождественский портрет» президента Дональда Трампа, 18 декабря сообщает The Hill.

На фотографии, опубликованной администрацией президента, Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп находятся в праздничном зале в окружении большого количества ёлок.

Издание сообщает, что фото сделано в субботу 15 декабря, в ходе Бала Конгресса — въедливые журналисты заметили это по смокингу Трампа и платью его супруги.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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