Детей-сирот Тюменской области «озолотят» на 500 рублей

Тюмень, , 19:41 — REGNUM С начала 2019 года тюменские дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут получать увеличенное пособие. Прибавка составила 500 рублей. Такое решение приняли парламентарии Тюменской области на заседании региональной думы 18 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Размер выплаты на содержание ребенка дошкольного возраста увеличат с 12 000 до 12 500 рублей, а на ребенка школьного возраста — с 12 500 до 13 000 рублей.

Опекунам, попечителям, приёмным родителям будет производиться выплата вознаграждения в размере прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного на второй квартал 2017 года, или 11 тыс. 212 рублей. Порядок указанной доплаты будет установлен правительством Тюменской области.

На реплику парламентария Владимира Пискайкина о незначительности увеличения пособия для сирот директор регионального департамента социального развития Ольга Кузнечевских уточнила, что на эти цели, как и на вознаграждение для опекунов в бюджете Тюменской области на 2019 год предусмотрено 636 млн 552 тыс. рублей.

Согласно данным департамента социального развития Тюменской области на 1 ноября 2018 года, в регионе проживают более шести тысяч детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 96% воспитываются в семьях (формы устройства — усыновление, опека (попечительство), приемная семья, патронатная семья).

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