«Евангелие от Сороса». Итальянские католики ссорятся из-за мигрантов

Сергей Гуркин, , 20:00 — REGNUM

В минувшее воскресенье, 16 декабря, настоятель храма в небольшом итальянском городке Альяна во время проповеди заявил, что если бы во времена Иисуса Христа действовали бы законы Маттео Сальвини, то Дева Мария, праведный Иосиф и Христос не смогли бы вернуться на родину после бегства в Египет.

Замысловатый тезис требует пояснения. «Закон Сальвини», о котором говорил дон Паоло Тофани, — это закон о безопасности и миграции. Он сокращает расходы государства на мигрантов, упрощает высылку из страны тех, кто находится в Италии нелегально, продолжая линию Сальвини, который ранее запретил вход кораблям с нелегальными мигрантами в порты страны.

Формально говоря, священник неправ. В предложенной им гипотетической картине Иосиф, Мария и Иисус как вполне законные «граждане» не имели бы никаких проблем при возвращении; «мигрантами» они были в Египте, но не на родине. Смысл проповеди сводился к тому, чтобы поставить вице-премьера в один ряд с царем Иродом.

Высказывания батюшки из Альяны вызвали в Италии громкий скандал, в том числе и потому, что у дона Тофани есть целый ряд «предшественников» и «соратников». Настоятель одного из генуэзских храмов дон Паоло Фаринелла пошел еще дальше — и в знак протеста против Сальвини (и его сторонников из числа своей паствы) решил вообще закрыть храм на Рождество. Потому что нельзя, мол, одной рукой «выгонять мигрантов», а другой креститься. И это лишь один из множества примеров.

Сторонники всего хорошего

Дискуссия о мигрантах в Италии не сводится к тезису «понаехали тут» и не делит граждан на сторонников и противников данного тезиса. Никто из граждан не сомневается, что страждущим надо помогать. Вопрос только в том, как именно помогать — и в какой степени нелегальные мигранты являются страждущими.

Оппоненты Сальвини считают, что нельзя унижать мигрантов недопуском в страну и подозрениями. Его сторонники полагают, что мигрантов унижают те, кто ради своих политических и коммерческих целей пропагандирует и организует перевозку мигрантов в Европу с дальнейшим пребыванием в нечеловеческих условиях.

С точки зрения тех, кого в Италии называют «буонистами», то есть «сторонниками всего хорошего», транснациональные либеральные СМИ передают чистую правду: мигранты бегут в Европу от войны, это через одного беременные женщины с маленькими детьми, а кроме того, без мигрантов европейцы не смогут сами себе платить пенсии.

Обратная точка зрения опирается не на картинки, а на скучную статистику, по данным которой подавляющее большинство нелегальных мигрантов прибывают в Италию из стран, в которых войны нет, и являются (также в подавляющем большинстве) неплохо одетыми молодыми людьми в возрасте от 20 до 30 лет. Если им удается устроиться на работу и получить документы, эти «беженцы» ездят на родину на каникулы.

Пока сторонники всего хорошего обмениваются апокалиптическими картинками тонущих мигрантов, сторонники статистики проводят исследования — сколько сотен (а иногда и тысяч) евро платят «беженцы», чтобы добраться до Европы, кто именно их агитирует, собирает и перевозит и зачем такую активную роль в этом процессе (особенно в процессе перевозки) играют «правозащитные» организации Джорджа Сороса.

Пока сторонники всего хорошего напоминают, что нельзя выгонять тех, кто стучится в твою дверь, сторонники статистики рассказывают, как устроена жизнь мигрантов в Италии «благодаря» прежним либеральным властям и перевозчикам: недостойные условия жизни и работы, раздражение в адрес «негостеприимных хозяев», легкая и быстрая дорога в криминал.

Папа Франциск в своем послании ко Всемирному дню мира просит политиков «не обвинять мигрантов во всех бедах», и выпад явно обращен к Сальвини — но то, что живущие в Италии 5% мигрантов совершают, к примеру, в Милане более половины преступлений, — это не домыслы Сальвини, это данные статистики. И виноваты в этом, разумеется, не мигранты, а сложившаяся система, которую в Италии лишь начали демонтировать.

Благополучателем этой системы является транснациональная финансовая элита. Пропагандируется эта картина мира в ее же СМИ, к их числу относятся и большинство ведущих изданий Италии. Чем больше в Европе мигрантов, тем ниже средняя зарплата. Чем больше в Европе именно нелегальных мигрантов, тем ниже престиж государств, которые не могут даже защитить границы. Чем больше в Европе мигрантов легализованных, тем проще работать с «электоратом» в его новом составе. До этого момента все логично. Нелогична только поддержка со стороны части церковной иерархии.

Право не эмигрировать

Нынешние власти Италии следуют тезису предыдущего главы католической Церкви — папы Бенедикта с его знаменитым высказыванием о том, что у людей должно быть «право не эмигрировать». Нужно помогать страждущим «у них дома», а не увозить их от воображаемой (а иногда и реально развязываемой) войны к миланским вокзалам и римским подворотням.

Позиция папы Франциска менее однозначна. Он призывает политиков не закрывать двери и не обвинять мигрантов. В то же самое время говорит он и о необходимости «помогать мигрантам возвращаться домой». В этом споре каждая из сторон при некотором желании может записать папу в состав своих единомышленников.

Разумеется, и у Сальвини есть сторонники как среди верующих, так и среди священников. Однако в центре внимания, по понятным причинам, оказываются его противники, которых иерархия никак не одергивает. И это приводит к серьезным и негативным последствиям для Церкви в Италии. Сторонники статистики начинают видеть в иерархии не «всемирную», а прямо антиитальянскую силу, которая добавляет к каноническому Четвероевангелию еще и «евангелие от Сороса». Хотя подозревать батюшек из Альяны и Генуи в причастности к мировой закулисе незачем. Гораздо логичнее подозревать, что они слишком часто читают либеральную прессу.

При этом политическими союзниками «батюшек анти-Сальвини» удивительным образом оказываются либералы из Демократической партии. Те самые, которые легализовывали гей-«браки» и отменяли школьные рождественские торжества «из уважения к другим религиям». Таков фрагментарный эффект пропаганды. Снимающий распятие из школьного класса может показаться иному священнику милее, чем призывающий «помогать им у них дома». При этом шансов «обратить» снимающих распятия довольно мало. Шансов потерять «неправильно голосующих прихожан» — гораздо больше.

Впрочем, спор этот еще только начат.