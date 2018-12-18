ФАС оштрафовал крупнейших операторов сотовой связи за внутрисетевой роуминг

Москва, , 19:00 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации оштрафовала операторов мобильной связи из так называемой «большой тройки» (МТС, «МегаФон» и «Билайн») за внутрисетевой роуминг в России. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба ФАС.

В ФАС заявили, что штраф наложен на компании «Вымпелком» (предоставляет мобильную связь под брендом «Билайн»), МТС и «МегаФон» за то что в структуре тарифов компаний до сих пор установлен внутрисетевой роумниг.

Каждая компания должна заплатить по 737 500 рублей штрафа. На его оплату отводится 60 дней.

Стоит отметить, что это уже не первый штраф за установление внутрисетевого роуминга, который накладывается на российских операторов связи.

Так, 21 сентября ФАС накладывала такие же штрафы на все те МТС, «Билайн» и «МегаФон», а также на Tele2. Тогда компании должны были заплатить по 750 тыс. рублей каждая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операторы мобильной связи должны были отменить внутрисетевой роуминг к 1 сентября 2018 года. Речь идёт о дифференциации тарифов на звонки внутри сети в зависимости от местоположения абонента.

Стоит отметить, что в Государственной думе сейчас рассматривается законопроект об отмене национального роуминга в России. Сегодня он был принят во втором чтении.

Операторы сотовой связи должны будут устанавливать одну цену на свои услуги на всей территории страны. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект об отмене национального роуминга прошел II чтение Госдумы