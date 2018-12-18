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СБУ вызывает на допрос настоятеля Киево-Печерской лавры

Общество

Митрополит Павел выступит свидетелем по уголовному делу о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений

СБУ вызывает на допрос настоятеля Киево-Печерской лавры
Водник
Митрополит Павло

Киев, 18 декабря 2018, 19:08 — REGNUM  Настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла в ближайшие дни вызовут на допрос в службу безопасности Украины (СБУ), заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает 18 декабря УНИАН.

По ее словам, митрополита Павла вызовут в качестве свидетеля по уголовному делу по ч. 2 ст. 161 УК Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

Напомним, киевская хунта оказывает давление на каноническую украинскую православную церковь из-за того, что она не поддержала раскольнический «объединительный собор». Священники УПЦ МП выступили с поддержкой своей церкви, опубликовав в соцсетях свои фотографии с подписями «Готов к вызовам в СБУ».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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