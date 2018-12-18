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В сельских районах Калининградской области за соцвыплаты расселили 31 семью

Общество

Строительство или приобретение жилья профинансировано за счёт федеральной программы

Калининград, 18 декабря 2018, 18:23 — REGNUM  Министерство сельского хозяйства Калининградской области сегодня, 18 декабря, подвело итоги реализации федеральной программы по устойчивому развитию сельских территорий за 2018 год.

В целях улучшения жилищных условий в уходящем 2018 году социальные выплаты на приобретение или строительство жилья на селе получила 31 семья. Как отмечает пресс-служба регионального правительства, это семьи работников агропромышленного комплекса и социальной сферы, работающих в сельской местности. Ими приобретено и будет построено свыше 2 тыс. кв. метров жилья.

В рамках работы по развитию сельских территорий в 2019 году планируется выдавать гранты по поддержке инициатив местных жителей. Региональные власти надеются, что это позволит создать и обустроить зоны отдыха в сельской местности, детские и спортивные площадки.

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Строительство жилья
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