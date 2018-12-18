Секции для пожилых москвичей «не заметят» пенсионной реформы

Москва, , 18:08 — REGNUM Пилотный проект «Московское долголетие» станет городской программой, сообщает 18 декабря официальный портал мэра Москвы. Решение принято на заседании президиума правительства Москвы.

Проект был запущен в марте 2018 года и за это время его участниками стали более 180 тысяч пенсионеров. Он предлагает людям старшего возраста бесплатные кружки и секции.

Теперь в «Московское долголетие» внесут дополнения — организуют театральные студии и кружки и откроют курсы «продвинутого уровня» для тех, кто имеет базовые знания. Например, в сфере компьютерных технологий. Несмотря на повышение пенсионного возраста, участие в занятиях «будет по-прежнему возможно с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно».

«Наибольшей популярностью пользуются образовательные программы: компьютерные курсы (32 тысячи участников) и изучение английского языка (21 тысяча). Также очень востребованы занятия по общефизической подготовке (19 тысяч участников), фитнесу (16 тысяч), танцам (16 тысяч)», — говорится в сообщении.

По данным портала, с марта 2018 года работали 8412 групп.

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