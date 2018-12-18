Свободных машин не было: в Прикамье медики опоздали к матери двоих детей

Кизел, Пермский край, , 18:05 — REGNUM В пермском городе Кизеле выясняют обстоятельства гибели матери двоих детей. 32-летняя жительница пригородного посёлка Южный-Коспашский два часа ждала помощи, но не дождалась. Всё же прибывшая бригада скорой помощи не смогла её спасти, пишут местные СМИ.

Как сообщает издание «59.ru», женщине стало плохо днём 16 декабря. При этом, как отмечает супруг женщины, медики приехали на вызов лишь через два часа — свободных машин не было. Затем её везли в машине скорой помощи за 100 километров — в Березники. По пути женщина умерла.

По информации СМИ, супруг не винит медиков в произошедшем. Кроме того, стало известно, что ранее пермячке предлагали лечение, но она от него отказалась.

Тем не менее по факту «несчастного случая» свою проверку начала прокуратура. Также обстоятельства гибели женщины проверяют минздрав, региональное отделение ФОМС. Доследственную проверку начал и Следственный комитет.