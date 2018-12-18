Мусорный бунт: глава архангельской ОП объяснил, почему «все пошло не так»

Архангельск, , 18:05 — REGNUM Проблема утилизации ТКО может стать темой ближайших заседаний Общественной палаты Архангельской области. Об этом на пресс-конференции сообщил глава консультативно-совещательного органа Юрий Сердюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Тема утилизации ТКО сегодня у всех на слуху. И не просто на слуху, а звучит буквально со всех трибун. И ощущение такое, что чем громче мы об этом говорим, тем хуже друг друга слышим, — заявил председатель Общественной палаты. — Такие вопросы не могут решаться более эффективно, чем за столом переговоров. Это доказано жизнью. Мы будем на эту тему как минимум говорить. В этом вопросе телегу поставили впереди лошади, и все пошло не так, как записано в законе».

Напомним, в последние месяцы регион охвачен волной протеста против строительства мусорных полигонов для хранения ТКО из Москвы. 2 декабря почти во всех районах области, а также за ее пределами, прошли протестные митинги, выразить несогласие с политикой областных и столичных властей вышли тысячи людей.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сначала отрицал массовость общественного протеста, но после митинга согласился с тем, что «не все так просто» и выступил с предложением отложить переход на новую систему обращения с отходами для того, чтобы провести с людьми разъяснительную работу.

Напомним, готовить участок под полигон на станции Шиес в Ленском районе начали до того, как проект был представлен общественности. О том, что на юг области собираются везти ТКО из Москвы местные жители узнали от рабочих, развернувших бурную деятельность на месте планируемого полигона.

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