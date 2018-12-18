Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов

Москва, , 17:52 — REGNUM Пробки на дорогах Москвы 18 декабря к вечернему часу пик достигли 9 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

На текущий момент, движение серьёзно затруднено на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также некоторых участках МКАД.

По прогнозу такая загруженность дорог будет наблюдаться ещё несколько часов, к 21:00 пробки ослабеют до 6 баллов.

Ранее в Центре организации дорожного движения Москвы сообщили, что автомобильный трафик в столице вырос на 5% в преддверии Нового года. Как ожидается, пик загруженности дорог придётся на 24−28 декабря, а с вечера 30 декабря предновогодние пробки уже пойдут на спад.

В ЦОДД рекомендовали водителям в последние две недели декабря пользоваться городским общественным транспортом, а поездки на личных автомобилях по возможности сдвигать на внепиковые часы.

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