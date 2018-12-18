Папа Франциск призвал политиков не обвинять мигрантов во всех бедах

Ватикан, , 17:44 — REGNUM Политикам не следует обвинять мигрантов «во всех бедах» и лишать бедных надежды, отметил в своем послании ко Всемирному дню мира папа Римский Франциск, передает Il Fatto Quotidiano во вторник, 18 декабря.

Использование элементов расизма и ксенофобии в политических высказываниях является «позорным», написал также глава католической Церкви.

В этом же послании содержится и упрек в адрес тех политиков, которые защищают интересы не всех людей, а лишь «привилегированных», и таким образом выталкивают молодежь на обочину и лишают ее возможности участвовать в строительстве будущего.