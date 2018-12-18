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Папа Франциск призвал политиков не обвинять мигрантов во всех бедах

Общество

В своем послании ко Всемирному дню мира глава католической Церкви также упрекнул политиков, которые защищают интересы лишь «привилегированных»

Папа Франциск призвал политиков не обвинять мигрантов во всех бедах
Иллюстрация: (с) ИА REGNUM
Мигранты

Ватикан, 18 декабря 2018, 17:44 — REGNUM  Политикам не следует обвинять мигрантов «во всех бедах» и лишать бедных надежды, отметил в своем послании ко Всемирному дню мира папа Римский Франциск, передает Il Fatto Quotidiano во вторник, 18 декабря.

Использование элементов расизма и ксенофобии в политических высказываниях является «позорным», написал также глава католической Церкви.

В этом же послании содержится и упрек в адрес тех политиков, которые защищают интересы не всех людей, а лишь «привилегированных», и таким образом выталкивают молодежь на обочину и лишают ее возможности участвовать в строительстве будущего.

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