Итальянские врачи проведут новую забастовку в январе 2019 года

Рим, , 17:29 — REGNUM Итальянские врачи в январе 2019 года намерены провести новую двухдневную общенациональную забастовку, сообщает Sky Tg 24 во вторник, 18 декабря.

Профсоюзные организации медиков, ветеринаров и санитаров полагают, что в правительстве не прислушались к требованиям, которые были высказаны во время предыдущей забастовки в ноябре 2018 года, и не видят «пропасти, в которую летит здравоохранение».

В частности, как отмечают в профсоюзах, в бюджет на 2019 год не было внесено каких-либо поправок.

В забастовке 23 ноября, по данным профсоюзов, участвовали от 80 до 90% сотрудников медицинских учреждений. Основное требование — увеличение государственных расходов на здравоохранение.

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