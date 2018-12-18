Вторник, 18 Декабря 2018 года
19:24:47 МСК

Итальянские врачи проведут новую забастовку в январе 2019 года

Общество

В профсоюзах полагают, что правительство не прислушалось к их требованиям

Рим, 18 декабря 2018, 17:29 — REGNUM  Итальянские врачи в январе 2019 года намерены провести новую двухдневную общенациональную забастовку, сообщает Sky Tg 24 во вторник, 18 декабря.

Профсоюзные организации медиков, ветеринаров и санитаров полагают, что в правительстве не прислушались к требованиям, которые были высказаны во время предыдущей забастовки в ноябре 2018 года, и не видят «пропасти, в которую летит здравоохранение».

В частности, как отмечают в профсоюзах, в бюджет на 2019 год не было внесено каких-либо поправок.

В забастовке 23 ноября, по данным профсоюзов, участвовали от 80 до 90% сотрудников медицинских учреждений. Основное требование — увеличение государственных расходов на здравоохранение.

Читайте также: Итальянские врачи планируют новую общенациональную забастовку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить