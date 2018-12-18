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Переезд переславских: мэр Ярославля ставит «своих» на городские предприятия

Общество

Состоялось очередное назначение

Переезд переславских: мэр Ярославля ставит «своих» на городские предприятия
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Евгений Клейнбург

Ярославль, 18 декабря 2018, 17:15 — REGNUM  Директором АО «Яргортеплоэнерго» назначен Евгений Клейнбург, который до этого был советником мэра Ярославля Владимира Волкова в Переславле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно открытым данным, Евгений Клейнбурд являлся руководителем ООО «УГХ» из подмосковной Дубны и люберецкого ООО «ТУК». Кроме того, как сообщает издание YarNews, Евгений Клейнбурд — один из учредителей люберецкого ООО «Управдом-Томилино».

В Переславле-Залесском Евгений Клейнбурд возглавлял МУП «Спектр», позже был назначен советником градоначальника Владимира Волкова, который 3 декабря был избран мэром Ярославля.

И вот Евгений Клейнбург в Ярославле, в числе еще нескольких управленцев, которых Владимир Волков привез из Переславля. В частности, в настоящий момент советником ярославского мэра является Александр Асриянц. Он возглавил Совет директоров АО «Вознесенский», а сегодня, 18 декабря, стал заместителем председателя Совета директоров АО «Яргортеплоэнерго».

Кроме того, как уже сообщало ИА REGNUM, 17 декабря директором «ПАТП-1» был назначен человек, связанный с фирмой, которая заняла рынок общественных перевозок в Переславле — Алексей Власенко.

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