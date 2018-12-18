Ярославские депутаты поддержали сокращение городских льгот

Ярославль, , 17:01 — REGNUM Комиссия по социальной политике муниципалитета Ярославля поддержала сокращение льгот, которые финансируются из городского бюджета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего дополнительные льготы получают 25 тысяч ярославцев. В следующем году власть хочет сэкономить на них 50 млн рублей. Против этого выступили депутаты от КПРФ и ЛДПР.

Мы просим депутатов муниципалитета не поддерживать предложение мэрии как антисоциальные и ведущие к дестабилизации обстановки в городе, — сказала лидер фракции КПРФ Евгения Овод.

Данные поправки наносят ущерб нашей государственности. В то время, когда государство призывает поддерживать малоимущие семьи и многодетные семьи, данные поправки приведут к тому, что позиция женщин категорически переменится. Женщине будет выгодней не заключать официальных государственных браков. Мы лишаем свою страну будущего», — сказала депутат от ЛДПР Марина Дьячевская.

Почему именно женщинам будет невыгодно выходить замуж, Марина Дьячевская не пояснила. Вообще, складывалось впечатление, что депутаты не разобрались во всех тонкостях отмены льгот. А мэрия и не особенно старалась объяснить. Этим воспользовались депутаты от «Единой России», обвинившие оппозицию в популизме.

Наша задача не заниматься популизмом, говоря, что мы лишаем, а мы должны понимать, что город будет продолжать дальше развиваться, будут строиться детские сады и школы. Это решение коснется минимального количества жителей. Малоимущие не будут затронуты. Я обращаю внимание, что в 50 миллионах, которые касаются этого решения, 30 миллионов — это проездные, которые не будут отменены. Поменяется пропорция. Мы понимаем, что проездные билеты обеспечивают наши городские транспортные предприятия. Это необходимо для того, чтобы наши транспортные предприятия могли обеспечивать пассажирские перевозки», — сказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Самая затратная льгота касается проездных для школьников и студентов. Они могли купить месячный проездной за 40% стоимости, а будут покупать за 50%.

«Единая Россия» попыталась смягчить отмену льгот. Согласно поправкам фракции, компенсацию родительской платы в детских садах смогут получать дети, один из родителей которых погиб в боевых действиях. Бесплатное питание в школах останется для детей неработающих инвалидов 1 и 2 групп, детей погибших в боевых действиях. Питаться за 50% стоимости в школах смогут дети матерей-одиночек. Дети-сироты будут освобождены от платы за найм муниципальных жилых помещений коммерческого использования.

При этом чиновники мэрии сами говорили, что льгота по оплате детского сада для семей, где родитель погиб в боевых действиях, не востребована — за 10 лет за ней ни разу не обратились.

Поправки КПРФ, предполагающие сохранение всех выплат и льгот, не прошли.

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