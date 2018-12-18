Инженер NASA смастерил «бомбу» для борьбы с похитителями посылок

Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Бывший инженер NASA, а теперь YouTube-блогер Марк Робер придумал способ борьбы с похитителями посылок. Он смастерил «бомбу» с блёстками и «спреем-вонючкой», которую замаскировал под посылку от Apple и начинил скрытыми камерами. Видео с созданием устройства и реакцией воров Робер опубликовал на своём канале.

По словам инженера, он потратил почти полгода на создание «бомбы». Внутрь фирменной коробки от колонки Apple HomePod Робер установил механизм, который при вскрытии разбрызгивает в разные стороны блёстки. Еще один механизм в течение 30 секунд распрыскивает пять «спреев-вонючек».

Чтобы увидеть реакцию похитителей, блогер поместил внутрь устройства четыре смартфона, которые выполняют роль скрытых камер. Они включаются в момент открытия коробки, записывают видео и загружают его в облачный сервис. Робер также установил GPS-маячок, так как предположил, что после вскрытия воры сразу выкинут его изобретение.

Чтобы дать похитителям шанс распознать подвох, инженер указал, что посылку отправил Кевин Маккалистер «мокрым бандитам» Гарри и Марву (отсылка к фильму «Один дома»). Он оставил коробку у своего крыльца. На ловушку «клюнули» несколько человек, реакция которых стала частью ролика.

Кража посылок, заказанных по интернету, — довольно распространенная в США проблема. Различные сервисы доставляют товары до крыльца частных домов, из-за чего посылки в итоге нередко оказываются в руках воров. По статистике, ежегодно 26 млн жителей США сталкиваются с похитителями посылок.

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