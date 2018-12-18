Разработчики Underwold Acendant рассказали, почему игра провалилась

Бостон, США, , 17:45 — REGNUM Фэнтезийная игра Underwolrd Ascendant вышла в ноябре 2018 года и получила негативные отзывы игроков и критиков, а потом попала в список «10 худших игр 2018 года» по версии оценочного сервиса Metacritic. Разработчики из команды Otherside Entertainment, наконец, объяснили, с чем связан неудачный старт игры. Соответствующее обращение к игрокам было опубликовано на сайте компании.

Разработчики попросили у геймеров прощения за многочисленные программные ошибки на старте проекта. Также команда Otherside Entertainment полагает, что геймеры хотели увидеть игру, близкую к Ultima Underworld (оригинальная игра, продолжением которой стала Underworld Ascendant). Несмотря на то, что разработчики старались чётко донести своё видение проекта до игровой общественности, пользователи остались недовольны проектом.

В студии отметили, что столкнулась с финансовыми трудностями из-за того, что один из партнёров отказался инвестировать в разработку игры. В итоге у Otherside Entertainment остались лишь деньги, ранее собранные на Kickstarter. Разработчики считают, что слишком рано выпустили игру и что стоило сильнее доработать её. Тем не менее студия продолжит вносить исправления и улучшения в текущую версию игры. В частности, в проекте должна измениться система сохранений и общая механика сражений.

Напомним, что Underwold Ascendant — это action-RPG с видом от первого лица, издателем которой выступила компания 505 Games. Проект вышел на PC 15 ноября 2018 года. Игрокам предстояло взял на себя управление Аватаром, героем всех игр серии Ultima, и принять участие в нелинейном приключении.

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