Около 40 тыс. новгородских предпенсионеров получат право на льготы

Великий Новгород, , 16:27 — REGNUM По подсчётам регионального отделения Пенсионного фонда России, в Новгородской области в 2019 году будет насчитываться около 40 тыс. предпенсионеров, которые смогут пользоваться различными льготами. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании пресс-клуба в новгородском Доме журналиста заявил руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по Новгородской области Алексей Костюков.

«В 2019 году это будут женщины с 1964 по 1968 годы рождения, а также мужчины родившиеся с 1959 по 1963 год», — пояснил Костюков.

При этом он отметил, что уникальность ситуации в том, что в связи с переходным периодом дольше всего в статусе предпенсионера — по девять лет, с 2019 по 2021 годы — будут находиться женщины 1968 года рождения и мужчины 1963 года рождения.

О статусе предпенсионера им самим никуда сообщать не нужно, как и обращаться за какими-либо справками: все эти сведения отделение Пенсионного фонда будет передавать в электронном виде всем ведомствам и работодателям.

По словам заместителя директора департамента социальной поддержки населения регионального министерства труда и социальной защиты Аллы Тихоновой, на льготы смогут претендовать те граждане, которые имеют звания «Ветеран труда» или «Ветеран труда Новгородской области», а также имеющие право на адресную поддержку. Речь идёт о льготном зубопротезировании, проезде в междугородном и автомобильном транспорте (четыре поездки в месяц по территории области), компенсации части стоимости проездного билета по городу и в пригородном сообщении. Ряд льгот предусмотрены региональным законом о транспортном налоге

Сейчас в Новгородской области проживает порядка 43 тыс. ветеранов труда и 31 тыс. ветеранов труда Новгородской области. Ежегодно на эти звания претендуют ещё около тысячи человек.

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На эти меры соцподдержки в бюджете предусматривалось порядка 1,4 млрд рублей ежегодно, только ранее на льготы претендовали люди, достигнувшие пенсионного возраста (55 лет у женщин, 60 лет у мужчин) по прежним правилам. Новое законодательство о пенсиях отнесло их к категории предпенсионеров.

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