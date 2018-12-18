В США 100-летний ветеран получил школьный аттестат

Миддлтаун, США, , 16:21 — REGNUM Один из последних в США остающихся в живых ветеранов Второй мировой войны наконец получил школьный аттестат, сообщает NBC Connecticut.

Джон Цирулик, ныне 100-летний ветеран, вынужден был оставить школу в 1930-х годах, чтобы заботиться о больном отце и поддерживать семью. По словам Цирулика, когда его отец умер, он оказался самым старшим в доме, и ему пришлось работать на всех своих подопечных. В 1941 году, через два дня после того, как он пошел в армию, произошли события Перл-Харбора, и новобранец отправился на войну.

В те годы школьный аттестат Цирулик так и не получил, а теперь, 82 года спустя, на его столетний юбилей городские лидеры в Миддлтауне (штат Коннектикут) решили, что пришло время признать, наравне с военной службой, и его учебу в школе. Совет по образованию проголосовал за ратификацию аттестата Цирулика, сделав его официальным выпускником средней школы Миддлтауна.