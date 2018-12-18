Рязанского министра оштрафовали за нарушения при выборе оператора по ТБО

Рязань, , 16:13 — REGNUM В Рязанской области суд оштрафовал министра топливно-энергетического комплекса региона Андрея Горелова на 40 тыс. рублей за нарушения, которые были допущены при выборе оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Министерством топливно-энергетического комплекса Рязанской области при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами нарушены требования законодательства о своевременном внесении изменений в конкурсную документацию, размещенную на сайте torgi.gov.ru», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Рязанской области не смогли с первого раза выбрать единого регионального оператора по обращению с ТКО. По итогам первого конкурса победителем было признано ООО «Экосервис». Всего в конкурсе принимало участие пять компаний. Однако результаты были отменены из-за нарушений, которые нашли сотрудники областного УФАС. После был объявлен новый конкурс. Отметим, что согласно региональной схеме обращения с отходами в области планируют построить один мусороперерабатывающий завод и семь мусоросортировочных предприятий.

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