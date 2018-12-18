Минздрав Италии просит врачей улучшить почерк

Рим, , 16:14 — REGNUM Плохой почерк врачей стал предметом внимания итальянского министерства здравоохранения, которое направило инструкции во все регионы страны с целью побудить докторов писать понятней, сообщает 18 декабря AMNA.

В соответствующем документе министерства подчеркивается, что ошибки, возникающие в результате использования аббревиатур, сокращений, знаков и символов, могут иметь важное значение на всех этапах назначения препарата, как в больнице, так и вне ее — например, каракули могут затруднить понимание рецепта и привести к ошибкам при применении лекарства. Также даются и некоторые советы, как сделать почерк более понятным — например, писать заглавными буквами, свести к минимуму число аббревиатур, сокращений и символов.

Загадочность почерка врачей — повод для шуток во всём мире, когда то и дело в аптеках покупатель вместе с фармацевтом пытаются расшифровать выписанный рецепт, однако у этого есть не только комичная сторона. Так, проведенное в США исследование показало, что 4,7% медицинских ошибок связаны с нечитаемыми сокращениями лекарств и неправильным толкованием — по причине плохого почерка — инструкций по их принятию.

Как сообщало ИА REGNUM, в России процент врачебных ошибок раз в десять превышает аналогичный показатель европейских стран. Их более 30% — по данным академика РАН Александра Чучалина.