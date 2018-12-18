Крупная компания в США предложила уничтожить письма детей Санта-Клаусу

Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Американская компания UPS Store, которая является крупнейшим в мире франчайзером в сфере почтовых и полиграфических услуг, предложила уничтожить письма детей, адресованные Санта-Клаусу. За неудачную шутку пользователи Twitter обвинили компанию в разрушении духа Рождества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если ваш ребёнок написал письмо на Северный полюс, вы можете оставить его [письмо] у нас. Мы прогоним его через шредер», — говорилось в посте компании.

Пост возмутил юзеров и продолжил собирать критические комментарии даже после того, как представители компании удалили его. Пользователи назвали UPS Store бессердечными и пожаловались, что запись разрушила веру детей в Санта-Клауса.

«13 моих внуков прочитали это, теперь они опустошены. Почему вы ненавидите Рождество?», — спрашивает Maxine.

«Почему бы просто не ударить маленького ребенка по лицу, крича: «Нет такого понятия, как Санта»?», — пишет Джастин.

«Не могу назвать UPS Store Гринчем, потому что у Гринча было сердце, которое смогло вырасти в три раза. А это просто бессердечно», — считает Бэтт С.

Вскоре представители компании опубликовали на BuzzFeed запись с извинениями, в которой подчеркнули, что «не хотели отнимать магию Рождества».

«Твит был опубликован только для того, чтобы заставить людей смеяться. Магазин UPS имеет весёлый и эксцентричный имидж, который мы развивали последний год. И этот твит не противоречил тому, что мы обычно публикуем».

Несмотря на негативную реакцию пользователей Twitter, к сотруднику, который опубликовал неудачную шутку, не будут применять меры дисциплинарного взыскания.

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