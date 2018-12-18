В США госпитализирован старейший из живущих ветеранов Второй мировой войны

Остин, США, , 15:48 — REGNUM Ричард Овертон, живущий в техасском городе Остин, старейший из ныне живущих в США ветеранов Второй мировой войны, госпитализирован с диагнозом пневмония второй раз за год, сообщает 18 декабря Start and Stripes.

Овертону 112 лет, сейчас он находится на лечении в Медицинском центре Святого Давида. По словам его двоюродного брата Вольмы, это третий случай заболевания Овертоном пневмонией за всю его жизнь и второй за год:

«Это большой удар для него, но о нем прекрасно заботятся».

Как сообщало ИА REGNUM, в США снизилась численность бездомных ветеранов — в начале текущего года их было на 5,4% меньше, чем в начале 2017-го, хотя все еще очень много — почти 38 тысяч человек. Более 4000 ветеранов нашли дома в 2017 году с помощью специальной программы, в которой они получают жилищные ваучеры от департамента жилищного строительства.