Вторник, 18 Декабря 2018 года
17:44:33 МСК

В США госпитализирован старейший из живущих ветеранов Второй мировой войны

Общество

Ричарду Овертону 112 лет

Остин, США, 18 декабря 2018, 15:48 — REGNUM  Ричард Овертон, живущий в техасском городе Остин, старейший из ныне живущих в США ветеранов Второй мировой войны, госпитализирован с диагнозом пневмония второй раз за год, сообщает 18 декабря Start and Stripes.

Овертону 112 лет, сейчас он находится на лечении в Медицинском центре Святого Давида. По словам его двоюродного брата Вольмы, это третий случай заболевания Овертоном пневмонией за всю его жизнь и второй за год:

«Это большой удар для него, но о нем прекрасно заботятся».

Как сообщало ИА REGNUM, в США снизилась численность бездомных ветеранов — в начале текущего года их было на 5,4% меньше, чем в начале 2017-го, хотя все еще очень много — почти 38 тысяч человек. Более 4000 ветеранов нашли дома в 2017 году с помощью специальной программы, в которой они получают жилищные ваучеры от департамента жилищного строительства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культура и общество США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить