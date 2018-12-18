Каток в Большом дворце в Париже будет открыт до 9 января — СМИ

Париж, , 15:47 — REGNUM Культурный и выставочный центр, Большой дворец, в Париже снова превратили в каток, сообщает Euronews.

Издание отмечает, что под стеклянной крышей Большого дворца в Париже любители искусства уступили место любителям кататься на коньках.

Уже четвертый год подряд культурный центр превращается в большой крытый каток всего за несколько дней. Новогодние декорации были специально созданы для этого случая.

«Мы обратились к Ричарду Орлински, французскому художнику, которого я считаю самым продаваемым в мире. Он сделал нам эту скульптуру медведя, которая находится в середине катка», — объясняет Оливье Мори, глава компании, которая занималась организацией и возведением катка.

«Это потрясающее место, волшебное, стеклянный купол невероятен, это придает еще больший восторг от скольжения», — заявил один из посетителей.

Каток в Большом дворце в Париже просуществует до 9 января 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Большом дворце Парижа прошел показ новой коллекции осень-зима 2018−2019 от дома Chanel.

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