Екатеринбург, , 15:56 — REGNUM Частный сектор и небольшие поселения «ментально не готовы» оплачивать услугу по вывозу мусора, что затрудняет проведение мусорной реформы. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области по внутренней политики Сергей Бидонько в разговоре с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Основная сложность — это частный сектор и небольшие поселения. Они ментально не привыкли за эту услугу платить», — считает чиновник.

Бидонько упомянул, что «частники» привыкли сжигать мусор в печах и закапывать под землю. Но, добавил чиновник, если из таких мест не вывозят отходы, то в скором времени оно становится переполненным мусором.

А вот с жильцами многоквартирных домов «работа налажена». «Они уже привыкли платить за вывоз», — считает Бидонько.

«От того, как мы организуем процесс, во многом будет зависеть, насколько спокойно мы пройдём этот период. Совсем незамеченным он не пройдет», — резюмировал чиновник.

Напомним, с 1 января по всей России вводятся новые нормы в сфере работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов уже заявлял, что в регионе рассмотрят вариант с корректировкой или переносом сроков начала реформы.

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