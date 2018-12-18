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Видео: парикмахер с Тайваня делает картины из волос своих клиентов

Общество

В качестве инструментов он использует лишь собственные руки и пластиковую карту

Тайбэй, 18 декабря 2018, 15:37 — REGNUM  В сети набирают популярность фотографии картин парикмахера с Тайваня, который делает их из остатков волос своих клиентов. Местный телеканал даже сделал о нем репортаж. Ролик был опубликован 17 декабря на странице мужчины в Facebook.

https://www.facebook.com/427489250694923/videos/739726296410961/

Ранее этот парикмахер делал необычные стрижки в виде портретов известных личностей на затылках своих клиентов, благодаря этому он и попал в СМИ.

https://www.facebook.com/427489250694923/photos/a.450490295061485/1284985014945338/

Сейчас он решил поменять свой художественный подход и стал «рисовать» картины остриженными волосами своих клиентов. В качестве инструментов он использует лишь собственные руки и пластиковую карту.

https://www.facebook.com/427489250694923/photos/a.1762714397172395/1762729177170917/

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео с иллюзионистом из США, который показывает фокусы собакам из приюта. Питомцы впадают в недоумение, когда собачий корм исчезает у него из рук.

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