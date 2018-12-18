Воронежский суд утвердил приговор экоактивистам – противникам никеля

Воронеж, , 15:35 — REGNUM В Воронеже спустя пять лет поставлена точка в так называемом «никелевом деле» в отношении двух экоактивистов. Сегодня, 18 декабря, Воронежский областной суд утвердил вынесенный ранее приговор в отношении Игоря Житенёва и Михаила Безменского.

Как сообщало ИА REGNUM, экоактивисты были задержаны в Воронеже ещё в ноябре 2013 года по обвинению в вымогательстве у представителей ООО «УГМК-Холдинг», выигравшей право разработки никелевых месторождений в Воронежской области, денег за прекращение протестных акций на участках месторождений. Речь, по версии следствия, шла о 24 млн рублей. Сами обвиняемые на всех этапах следствия заявляли о своей полной невиновности.

По теме: Дело УГМК: гособвинение просит для «экоактивистов» до восьми лет колонии

А также: «Никелевое дело» в Воронеже: один из обвиняемых оправдан

Уголовное дело в отношении Безменского и Житенёва отправлялось в суд несколько раз, впервые — в 2015 году, несколько раз возвращалось. Сначала обвиняемые находились под стражей, затем их перевели под домашний арест, позже — под подписку о невыезде. Летом 2018 году Новоусманский районный суд, наконец, вынес решение по данному делу: Житенёв был оправдан, Безменскому назначили 4,5 года колонии общего режима, однако он тоже избежал колонии — ему засчитали срок нахождения под стражей и домашним арестом. Решение районного суда обжаловали защита обвиняемых и прокуратура. Однако облсуд утвердил приговор, он вступил в законную силу, сообщили «Вести-Воронеж».