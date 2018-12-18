Вторник, 18 Декабря 2018 года
15:59:31 МСК

Воронежский суд утвердил приговор экоактивистам – противникам никеля

Общество

Один из фигурантов дела полностью оправдан

Воронеж, 18 декабря 2018, 15:35 — REGNUM  В Воронеже спустя пять лет поставлена точка в так называемом «никелевом деле» в отношении двух экоактивистов. Сегодня, 18 декабря, Воронежский областной суд утвердил вынесенный ранее приговор в отношении Игоря Житенёва и Михаила Безменского.

Как сообщало ИА REGNUM, экоактивисты были задержаны в Воронеже ещё в ноябре 2013 года по обвинению в вымогательстве у представителей ООО «УГМК-Холдинг», выигравшей право разработки никелевых месторождений в Воронежской области, денег за прекращение протестных акций на участках месторождений. Речь, по версии следствия, шла о 24 млн рублей. Сами обвиняемые на всех этапах следствия заявляли о своей полной невиновности.

По теме: Дело УГМК: гособвинение просит для «экоактивистов» до восьми лет колонии

А также: «Никелевое дело» в Воронеже: один из обвиняемых оправдан

Уголовное дело в отношении Безменского и Житенёва отправлялось в суд несколько раз, впервые — в 2015 году, несколько раз возвращалось. Сначала обвиняемые находились под стражей, затем их перевели под домашний арест, позже — под подписку о невыезде. Летом 2018 году Новоусманский районный суд, наконец, вынес решение по данному делу: Житенёв был оправдан, Безменскому назначили 4,5 года колонии общего режима, однако он тоже избежал колонии — ему засчитали срок нахождения под стражей и домашним арестом. Решение районного суда обжаловали защита обвиняемых и прокуратура. Однако облсуд утвердил приговор, он вступил в законную силу, сообщили «Вести-Воронеж».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вымогательства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить