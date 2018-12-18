В Москве госпитализирован участник голодовки на заводе «Черкизово»

Москва, , 15:26 — REGNUM В Москве потребовалась госпитализация участнику голодовки на хлебзаводе «Черкизово», передаёт 18 декабря телеканал «Россия 1».

На предприятии не выплачивают зарплату с августа 2018 года. Директор объявлен в розыск, владелец холдинга «Настюша» Игорь Пинкевич, куда входят несколько хлебзаводов, в том числе «Черкизово», около года находится под арестом.

В сюжете показали группу людей, сидящую в холле за большим столом.

«Зарплату, зарплату», — хором скандировали они.

Рядом дежурят сотрудники полиции. Одного из участников акции, по словам журналиста, госпитализировали. Однако остальные продолжили голодовку.

«Рабочий класс здесь работает. Не лодыри. Работали сутками, не вылезали. Требуем свою зарплату. Никуда не уйдём. Деньги давай!» — крикнула в камеру одна из женщин.

Московский хлебзавод «Черкизово» основан в 1932 году.