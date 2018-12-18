На Украине решили «декоммунизировать» военкоматы

Киев, , 15:20 — REGNUM Верховная рада Украины разрешила министерству обороны создать на базе военных комиссариатов «центры комплектования и соцподдержки», сообщили 18 декабря «Украинские новости».

За данное решение проголосовало 227 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Помимо этого, в закон «Об обороне Украины» внесено определение, согласно которому «территориальные центры комплектования и социальной поддержки обеспечивают комплектование личным составом Вооруженных сил и других созданных в соответствии с законодательством военных формирований», сказано в документе.

Напомним, сеть военных комиссариатов была учреждена декретом Совета Народных Комиссаров от 8 апреля 1918 года. Политика украинских властей, направленная на разрыв любых связей с советским прошлым, настигла даже Деда Мороза.

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